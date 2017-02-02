Россия тайком признала "паспорта" "ДНР" и "ЛНР" – расследование

Как пишет РБК, такое признание стало следствием неофициальных договоренностей Москвы с "властями" так называемых республик с "целью снизить социальную напряженность на Донбассе".

О том, что по паспортам "Л/ДНР" можно пересечь границу с Россией и летать внутренними рейсами, рассказали журналистам жители псевдореспублик, источники в Госдуме РФ и дипломатических кругах, а также официально подтвердили в авиакомпании S7 Airlines. Кроме того, в присутствии журналиста обладатель "паспорта" "ДНР" приобрел авиабилет на рейс авиакомпании «Победа», прошел паспортный контроль и совершил перелет Ростов-на-Дону — Москва, где по этому же "паспорту" купил билет на поезд и оплатил гостиницу.

Так, по словам одного из главарей боевиков Дениса Пушилина, "ДНРовские" паспорта дают возможность пользоваться услугами всех российских авиакомпаний - «и S7, и «Аэрофлот», и «ЮТэйр».

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Кроме того, он уточнил, что в Россию также пропускают автомобили с номерными знаками "республики". Возможность пользоваться "паспортами" также подтвердили и в верхушке "ЛНР".

Отмечается, что изредка у пограничников возникают вопросы к так называемым паспортам, «но после звонка старшему по смене выясняют, что есть распоряжение, и пропускают», уточнил Пушилин.

Журналистам удалось узнать, что по "документам" марионеточных "республик" можно не только въезжать и передвигаться по России, но и подавать документы для поступления в российские вузы.

В то же время, по словам главаря "ДНР" Александра Захарченко, в России также действительны "свидетельства и справки о рождении, смерти, смене имени, браке и его расторжении и так далее".

Как отмечается, журналисты решили лично проверить, как действуют "паспорта" "ДНР" в России, попытавшись купить боевику Александру Жучковскому билет из Москвы в Ростов у "Аэрофлота". Однако эксперимент провалился: на стойке авиакомпании "Аэрофлот" перед "ДНРовцем" извинились, что не могут продать билет по "паспорту" непризнанной республики.

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Однако в то же время, билет на самолет до Москвы Жучковский сумел приобрести в аэропорту Ростова-на-Дону без предварительной брони и необходимости заполнять в системе бронирования графу «Гражданство».

Так, в присутствии журналиста Жучковский предъявил "паспорт "ДНР" на стойке продажи билетов в аэропорту, купил билет, и сотрудница аэропорта зарегистрировала его на рейс. Далее он прошел контроль безопасности и получил печать на посадочный талон. Билет был на рейс Ростов — Москва (Внуково) авиакомпании «Победа» (100-процентная дочерняя компания «Аэрофлота»).

"Ни на стойке продажи авиабилетов, ни у сотрудников службы безопасности аэропорта удивления паспорт "ДНР" не вызвал, про гражданство у Жучковского не поинтересовались. Требовать дополнительные документы для подтверждения личности работники аэропорта также не стали, на стойке только попросили указать любой телефон", - говорится в расследовании.

Вместе с тем, после этого в присутствии журналиста "ДНРовец" без всяких проблем купил по "паспорту" билет на поезд Ростов — Кущевская в кассе городского вокзала и забронировал ростовскую гостиницу «Дон Кихот». Администратор гостиницы на стойке регистрации сказала, что по такому паспорту селятся многие клиенты и по базе они проходят как граждане Украины. Как гражданин Украины Жучковский был отмечен и на билете РЖД.

По данным журналистов, правила транспортных пассажирских перевозок в России регулируют приказы Министерства транспорта. Согласно приказу ведомства от 25 июля 2007 года, в зоны контроля и пункты досмотра аэропортов допускаются только пассажиры рейсов с билетом и документом, удостоверяющим личность.

"Данный вопрос не относится к компетенции Минтранса России" — так ответили в пресс-службе министерства на запрос журналистов, на основании каких нормативных актов действуют "паспорта" "ДНР" и "ЛНР" в России.

Представитель ростовского аэропорта Ольга Ладейщикова сказала, что, по ее информации, сложностей с покупкой авиабилетов по "паспортам" "ДНР" нет.

В российской авиакомпании S7 Airlines (бренд принадлежит ПАО «Авиакомпания «Сибирь») журналистам подтвердили, что пассажиры могут использовать "паспорта" псевдореспублик на внутренних рейсах.

Однако в главном российском авиаперевозчике такую возможность исключили.

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«Аэрофлот» категорически опровергает возможность купить билет на свои рейсы по паспорту непризнанного Российской Федерацией государства», — заявили в пресс-службе авиакомпании.

По словам официального представителя «Аэрофлота», для приобретения билета необходимо внести данные российского паспорта или действующего загранпаспорта России. Если же поездку планирует подданный иностранного государства, ему необходимо внести данные действующего паспорта государства, признанного Россией.

В пресс-службе авиакомпании «Победа» в ответ на просьбу журналистов прокомментировать перелет Жучковского заявили, что не располагают информацией о том, что на рейсе авиакомпании летел пассажир по "паспорту "ДНР".

В авиакомпании отметили, что пассажир при бронировании билета обязан указать гражданство.

Но указать гражданство "ДНР" технически невозможно, поскольку система бронирования предлагает выбор государства только из числа признанных Россией, пояснили в «Победе».

«Бронирование могло быть выполнено только в том случае, если пассажир намеренно обманул систему, указав любое гражданство из раскладки, но службы аэропорта по организации перевозок и авиационной безопасности обязаны проверить предъявляемый пассажиром документ на соответствие законодательству и данным бронирования», — указали в пресс-службе. О возможности приобрести билет без предварительного бронирования в аэропорту пресс-служба «Победы» не упоминает.

В пресс-службе РЖД в ответ на запрос журналистов сослались на правила перевозок пассажиров, утвержденные приказом Минтранса РФ от 19 декабря 2013 года № 473. Согласно ему, оформить билет на поезд дальнего следования можно на основании документа, удостоверяющего личность. При покупке билетов на сайте РЖД или в мобильном приложении «Билеты на поезд» владельцу иностранных документов предлагается выбрать из списка «государство выдачи документа». "ЛНР" и "ДНР" в списке государств отсутствуют, подчеркнули в пресс-службе компании.

В управлении общественных связей МВД России в ответ на запрос журналистов также сослались на действующие федеральные законы, согласно которым иностранец может въехать в Россию по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Россией, если другие случаи не предусмотрены федеральным законом, международными договорами и указом президента.

В центре общественных связей ФСБ России на запрос о правовых основаниях для пересечения границы "гражданами" "ЛНР" и "ДНР" не ответили. В ФСБ Ростовской области заявили, что граждане Украины пересекают российско-украинскую границу на основании правительственного соглашения о безвизовых поездках. В письменном ответе спецслужбы говорится, что действительными для пересечения границы признаются «документы, выданные компетентными органами Украины, в том числе и на территории Донецкой и Луганской областей». Являются, ли органы "власти" "ДНР" и "ЛНР" компетентными для выдачи документов, которые признают в России, в письме не уточняется.

О том, что законно пересекать российскую границу жители "ДНР" и "ЛНР" не могут, подтвердила и консультант по вопросам миграции в правозащитном комитете «Гражданское содействие». По ее словам, чтобы узаконить эту практику, российское правительство должно принять отдельное постановление правительства, то есть фактически признать псевдореспублики.

Правовых оснований для пропуска на границах людей с паспортами непризнанных республик нет, согласен с Лексиной глава комиссии по миграционной политике президентского совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров.

В то же время, источник в дипломатических кругах объясняет фактическое действие в России паспортов так называемых республик наличием неформальной договоренности между российскими властями и представителями "ДНР" и "ЛНР" «закрывать глаза на эти паспорта, чтобы люди могли передвигаться по России». «Такие же договоренности были достигнуты на уровне российских авиакомпаний, по таким паспортам летают», — подтвердил он.

Однако источники уверяют, что ситуация с использованием "паспортов" "ЛНР" и "ДНР" на территории России не означает постепенного признании Россией "республик". «Это не шаг к признанию республик. Этот вопрос не обсуждается», — заключил он.

В свою очередь, источник в Госдуме также говорит, что речи о дальнейшей формализации отношений с "ДНР" и "ЛНР" не идет. «Если паспорта республик и решили признавать, то это были негласные договоренности. Никаких официальных решений не принималось», — сказал собеседник.

Как говорится в расследовании, удостоверениями личности в России могут признаваться документы, выдаваемые гражданам Украины и лицам без гражданства "местными органами власти" в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных официальному Киеву.

Журналисты изучили" паспорта" "республик". Так, "паспорт" "ДНР" схож с российским, имеет аналогичную систему идентификации. В тоже время, "паспорт "ЛНР" напоминает украинский: серия и номер там состоят из двух букв и шести чисел.

При вводе в системы онлайн-брони авиа- и ж/д-билетов владелец паспорта не может выбрать "ДНР" и "ЛНР" в графе «Страна», так как Россия их не признает. «Если [при онлайн-брони] указывать, что государство, выдавшее паспорт, Украина, то получается забронировать билет», — сказала журналистка из "ДНР" Анна Долгарева.

По словам юрист вашингтонской юридической фирмы Bryan Cave LLP Клифа Бернса, специализирующегося на вопросах санкций, признание "паспортов" "ДНР" и "ЛНР2 может считаться подрывающим суверенитет Украины и служить основанием для санкций против российских должностных лиц и авиакомпаний, которые принимают эти документы.