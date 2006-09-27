В бюджете-2006 возникла дыра в 2,5 млрд. гривен

Нехватка средств для финансирования расходной части государственного бюджета-2006 на сегодня составляет 2,5 млрд. грн. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Украины Вадим КОПЫЛОВ сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам чиновника, на сегодня существует дефицит средств на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детьми, а также по временной помощи детям. «Сегодня мы имеем несколько областей, которые за 8 месяцев этого года использовали годовой ресурс бюджетных средств по этой статье. Дополнительно до конца года нужно 600 млн. грн. для того, чтобы эта программа была выполнена», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Кроме этого первый заместитель министра финансов сообщил, что существует дефицит средств местных бюджетов на выплаты заработной платы, а также на выплату пенсий военнослужащим.

«В целом, необходимо сегодня найти ресурс на 2,5 млрд. грн.», - сказал В.КОПЫЛОВ.

При этом он заявил, что правительство решает эту проблему. В частности, планируется уменьшить расходы «менее социально значимых программ». По словам первого замминистра, в частности, планируется уменьшить административные расходы министерств и ведомств.

Справка УНИАН. Предельный размер дефицита госбюджета-2006 установлен на уровне 13,245 млрд. грн., что составляет 2,58% от ВВП

Предельный размер дефицита госбюджета на 2007 год предусматривается в размере 15,1 млрд. грн. или 2,55% ВВП.