Закарпатские пограничники получили тепловизоры, квадроциклы и снегоходы

Подразделения охраны границы Чопского и Мукачевского пограничных отрядов Западного регионального управления получили сегодня 40 специальных переносных средств тепловизионного наблюдения, 8 квадроциклов, 1 мобильный тепловизионный комплекс и 5 снегоходов.

Как передает корреспондент УНИАН, вручил технику начальник Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенант Артур ГОРБЕНКО.

«Государственная пограничная служба как правоохранительный орган специального назначения расширила не только права пограничников, но и их обязанности, что требует более высокой подготовки кадров, повышения мобильности подразделений и их технического переоснащения самым современным оборудованием», - подчеркнул генерал-лейтенант.

Он также сообщил во время торжественной передачи оборудования, что эта высокотехнологичная техника по своим характеристиками отвечает лучшим мировым аналогам, потому что разработана специально для украинских пограничников.

«Применение такой техники и средств будет способствовать совершенствованию организации охраны государственной границы Украины, созданию системы интегрированного пограничного менеджмента. Переданная чопским и мукачевским пограничникам техника позволит быть мобильнее, особенно на горных участках отделов пограничных служб. А специальные средства тепловизионного наблюдения дадут возможность распознавать автомобили на расстоянии 7 километров в светлое время суток и 3 километров - ночью. Что же касается человека, то его силуэт с помощью этой техники можно увидеть на расстоянии 5 километров даже в ночное время», - сообщил А.ГОРБЕНКО.