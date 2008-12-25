В Виннице за месяц арестовали 20 авто и 20 квартир должников за ЖКУ

В Виннице в течение последнего месяца наложен арест на 20 автомобилей и 20 квартир должников за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета.

По словам главного специалиста главного управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Максима ЛУЧКОВА, должники - владельцы дорогих машин, на которые наложен арест, приходят за своими автомобилями уже с платежками об уплате долга.

Уровень расчетов теплопоставляющих организаций города с ДК «Газ Украины» за газ с начала отопительного сезона составляет 50%. В связи с такими низкими проплатами на протяжении последней недели на газораспределительных станциях было снижено давление газа на 2%. "При нынешней погоде это почти незаметно, но при понижении температурных показателей - мы не сможем удерживать ситуацию относительно предоставления качественных услуг по теплоснабжению и горячему водообеспечению", - сказал первый заместитель городского председателя Иван МИХАЙЛЮК.

Проплата населения за потребленные услуги остается низкой, и в целом по городу составляет 70%. "По состоянию на 24 число - это очень низкий показатель, ДК «Газ Украины» требует 100% проплаты за газ, потому действия относительно понижения давления на ГРС являются оправданными. Ответственность за уровень проплат несут и население, и теплопоставляющие организации", - добавил И.МИХАЙЛЮК.