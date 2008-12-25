Доллар на межбанке дешевеет
11:11, 25 декабря 2008Общество
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Сегодня торги возможны только на ТОМ’е
В связи с празднованием в США и Европе католического Рождества, торги по доллару и евро возможны только на ТОМ’е.
Как сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е снижением котировок – 7,60/7,95 грн., цены на российскую валюту упали до 0,2660/0,2760 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6380/11,1585 грн.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,4014/1,4020 долл. США (среда – 1,3967/1,3969).
В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,77/7,81 грн.
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