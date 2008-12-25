Недовольный покупатель открыл стрельбу в секс-шопе в Москве

Недовольный качеством проданных ему таблеток покупатель открыл в среду стрельбу в секс-шопе на севере Москвы, продавщица госпитализирована с пулевыми ранениями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.

"Мужчина вошел в магазин, находящийся в доме 33-а на Ангарской улице и предъявил претензии к качеству проданных таблеток. Завязалось ссора, в ходе которой мужчина достал мелкокалиберный пистолет и дважды выстрелил в 30-летнюю продавщицу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина с пулевыми ранениями госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Милиция выясняет обстоятельства произошедшего, ведется поиск стрелка.