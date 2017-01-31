Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017 (событие завершено)

Жеребьевка, по результатам которой станет известно, какие страны будут представлены в первом, а какие – во втором полуфинале Евровидения-2017, началась 31 января в Колонном зале Киевской городской государственной администрации. Трансляцию ведет UA:Первый.

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"В этот же день состоится и церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от Президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак", - сообщили в пресс-службе.

К ключу от Евровидения, который сочетает в себе символику городов, принимавших песенный конкурс, Ева-Луиза Эрландссон Слорак добавит новый элемент, который будет символизировать Стокгольм.