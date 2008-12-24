Власти Киева планируют ввести плату за медицинские услуги

Власти Киева планирует ввести со следующего года официальную плату за предоставленные медицинские услуги в муниципальных лечебных заведениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ после пресс-конференции мэра столицы.

По ее словам, медицина в нашей стране уже давно не бесплатная. “Все знают, что в поликлиниках и больницах люди за каждый визит к врачу, за каждый укол, за каждое УЗИ платят деньги”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

“Поэтому мы поднимаем эти тарифы официально. Делаем в рамках Киева в больничных медицинских заведениях такую тарификацию”, - сообщила заместитель мэра, отметив, что при этом около 600 тыс. киевлян будут обслуживаться во всех медицинских заведениях абсолютно бесплатно. “А те, кто находится в Киеве не киевляне, и те киевляне, которые все равно платят деньги, но эти деньги идут в карман медицинских работников, то теперь эти средства будут поступать в кассу больницы, чтобы можно было делать реконструкцию больниц, чтобы было улучшение медицинского обслуживания и т.д.”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Презентацию соответствующей программы городские власти планируют провести уже в январе 2009 года.