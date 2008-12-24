Мировые цены на нефть понизились
02:00, 24 декабря 2008Общество
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До 39-40 долларов за баррель
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 23 декабря 2008 г. на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 40,36 (-1,09) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 38,98 (-0,93) долл./барр.
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