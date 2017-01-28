Теперь киевляне могут отыскать утерянные вещи через контакт-центр 1551, который присоединился к онлайн-проекту "Бюро находок" – Бондаренко

Чтобы отыскать утерянные или вернуть найденные вещи владельцам жители столицы могут обратиться к "Контактного центра города Киева 1551". Сообщение о потерянную/найденную вещь будут приниматься круглосуточно по телефону горячей линии 1551 и будут обработаны с помощью онлайн-сервиса "Бюро находок".

Как рассказал руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, недавно коммунальное учреждение "Контактный центр города Киева" присоединилась к проекту "Бюро находок", подписав соответствующий меморандум о сотрудничестве с общественной организацией "LuckFind". Согласно меморандуму, столичный контакт-центр стал коммуникационной платформой, с помощью которой киевляне смогут оставлять информацию о потерянные/найденные вещи.

Так, КБУ "Контактный центр города Киева" и ОО "LuckFind" создали эффективный механизм координации между лицом, которое желает вернуть найденную вещь и лицом, которая что-то потеряла. Кроме того, внедрена система внутреннего контроля, которая направлена на то, чтобы минимизировать риски мошенничества.

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Сообщения о найденных или утерянных вещах можно оставить, позвонив по телефону 15-51 (со стационарного), (044) 205-73-37 (с мобильного). При этом необходимо лишь предоставить краткую информацию о потерянной или найденной вещи и свои контакты для обратной связи.

"Создание максимально комфортных условий для проживания в столице – важная задача городской власти. Для этого мы постоянно работаем над внедрением новых и совершенствованием существующих удобных сервисов для киевлян. Надеюсь, что онлайн-сервис "Бюро находок" станет эффективным инструментом для поиска утерянных документов, ключей и других ценных вещей", – отметил Владимир Бондаренко и призвал жителей активно приобщаться к онлайн-проекта "Бюро находок", ведь, чем больше людей будут пользоваться этим сервисом, тем эффективнее он будет работать.