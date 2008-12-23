Минобразования лишило лицензий ряд филиалов университета «Украина»

Государственная аккредитационная комиссия Министерства образования приняла решение лишить лицензий ряд региональных филиалов Открытого международного университета развития человека «Украина». Об этом идет речь в приказах министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА, сообщает официальный веб-сайт министерства.

В частности, были аннулированы лицензии на подготовку бакалавров и магистров по ряду специальностей Броварскому и Васильковскому филиалам (Киевская область), Сумскому гуманитарному институту, Полтавскому институту экономики и права, Николаевскому институту (на подготовку бакалавров по направлению "Реклама и связи с общественностью"). Кроме того, Минобразования приняло решение о полном аннулировании лицензий Кременчугскому и Херсонскому филиалам университета «Украина».

Решение о лишении лицензий было принято 16 декабря 2008 года на очередном заседании Государственной аккредитационной комиссии по результатам проверки подразделений высших учебных заведений, которая обнаружила нарушения лицензионных условий предоставления образовательных услуг в сфере высшего образования.

В связи с аннуляцией лицензий, аккредитационная комиссия обязала ректора университета «Украина» Петра ТАЛАНЧУКА совместно с представителями министерства образования и областных государственных администраций решить вопрос относительно перевода студентов в другие высшие учебные заведения.

Также Министерство образования предоставило разрешение высшим учебным заведениям региона, имеющим лицензии по соответствующим направлениям, принимать студентов филиалов университета «Украина».

Как сообщал УНИАН, в ноябре Минобразования начало проверку Открытого международного университета развития человека “Украина” и ряда отечественных высших учебных заведений.

Как говорилось в тексте соответствующего приказа министра образования Ивана ВАКАРЧУКА, «проверка университета “Украина” имела целью изучение многочисленных недостатков в работе..».

В начале нового учебного года Министерство науки и образования сообщало о проверке Горловского филиала университета “Украина” (Донецкая область, - УНИАН), набиравшего абитуриентов на учебу без соответствующего сертификата внешнего тестирования и даже рекламировавшего такие услуги. Тогда аналогичные нарушения были зафиксированы и в нескольких других филиалах, в частности и в столице.

Среди других существенных нарушений, которые были допущены филиалами университета “Украина”, – сокращение срока учебы по заочной (дистанционной) форме обучения и несоответствие материально-технической базы утвержденным нормативам.