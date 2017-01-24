Полиция сообщила об отсутствии грубых нарушений во время блокирования митингующими въездов в Киев

11:26, 24 января 2017
Общество
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Грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.

Владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией хотят привлечь внимание к теме растаможка транспортных средств / facebook.com/Авто-Евро-Сила

Об этом сообщает ГУ НП в Киевской области.

Таким образом, владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией хотят привлечь внимание к теме растаможки транспортных средств, которые приобретены за рубежом.

Около 200 человек и несколько десятков автомобилей находятся на въездах в столицу по Бориспольскому шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костер.

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Машины припаркованные в крайней правой полосе в направлении столицы, поэтому в связи с этим движение транспорта несколько затруднено. На контрольно-пропускных пунктах дежурят патрульные полицейские, работники районных управлений полиции и батальона сопровождения.

Как сообщал УНИАН, активисты, поддерживающие закон об изменениях в Таможенный кодекс относительно авто на иностранной регистрации, собираются сегодня блокировать все въезды в Киев.

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