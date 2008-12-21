Путин: нужна система быстрого реагирования

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает необходимым создать систему быстрого маневрирования средствами компаний.

"Мы говорили о возможности эффективно и быстро провести маневрирование ресурсами в крупных компаниях, в частности, в РЖД, Газпроме, строительной отрасли", - сказал Путин в субботу.

"Нужно создать эту систему быстрого реагирования", - подчеркнул премьер.

РИА "Новости"