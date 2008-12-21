Путин: нужна система быстрого реагирования
00:49, 21 декабря 2008Общество
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... и маневра ресурсами
Премьер-министр РФ Владимир Путин считает необходимым создать систему быстрого маневрирования средствами компаний.
"Мы говорили о возможности эффективно и быстро провести маневрирование ресурсами в крупных компаниях, в частности, в РЖД, Газпроме, строительной отрасли", - сказал Путин в субботу.
"Нужно создать эту систему быстрого реагирования", - подчеркнул премьер.
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