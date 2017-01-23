В Одессе разыскиваемый фигурант по делу о трагедии 2 мая полтора года получал пенсию - активисты

Об этом сегодня сообщил в Facebook член общественной комиссии «Группа 2 мая», которая проводит независимое расследование событий, во время которых в городе погибли 48 человек.

«Генеральная прокуратура «откопала», что один из фигурантов одного из дел, касающихся событий мая 2014 года в Одессе, находясь в розыске, почти полтора года получал пенсию по поддельным документам», - написал Сердюк.

Он ссылается на соответствующее постановление Печерского районного суда Киева, в котором сказано, что в данном суде было рассмотрено ходатайство представителя Генпрокуратуры Украины о временном доступ к вещам и документам с возможностью их изъятия. В частности, речь идет о доступе к оригиналам пенсионного дела и других документов, касающихся назначения и выплаты пенсии, находящихся в распоряжении Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

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Ходатайство было подано в рамках расследования факта превышения полномочий, служебного подлога и ненадлежащего исполнения должностными лицами, в том числе, по факту непринятия исчерпывающих мер по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в Одессе.

В документе сказано: «Должностные лица ГУ МВД Украины в Одесской области в течение октября 2014-го, находясь в Одессе, превышая свои служебные полномочия, действуя в интересах лица, которое с 15 июня 2014 года находится в розыске, в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области незаконно подали документы для назначения ему пенсии».

Отмечается, что документы, поданные в пенсионное ведомство, содержат подписи лица, находящегося в розыске, и датированы после объявления его в розыск.

«Кроме того, должностные лица Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области в период 2014 - 2016 годов, находясь в Одессе, действуя умышленно в интересах лица, зная, что оно с 15 июня 2014 года находится в розыске, составили и выдали заведомо ложные документы по обстоятельствам, оснований, порядка назначения, а также состояния выплаты пенсии», - сказано в постановлении.

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В результате, в ноябре 2014 года - апреле 2016 года лицу, находящемуся в розыске, незаконно начислена и выплачена пенсии на сумму порядка 151,7 тыс. грн, «чем нанесен существенный вред государственным интересам на указанную сумму».

«Ходатайство… о временном доступе к вещам и документам удовлетворить», - сказано в постановлении, которое обжалованию не подлежит.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.