Украинский отбор на Евровидение-2017: определен порядок выступлений полуфиналистов

Участники представят свои песни в трех полуфиналах (4, 11 и 18 февраля) по 8 исполнителей в каждом, говорится на сайте eurovision.stb.ua.

4-го февраля:

1. СКАЙ

2. Рома Веремейчик и группа LUMIERE

3. Monochromea

4. Laliko

5. Сальто Назад

6. MamaRika

7. TAYANNA

8. Арсен Мирзоян

11-го февраля:

1. LETAY

2. Мила Нитич

3. KUZNETSOV

4. AGHIAZMA

5. DETACH

6. ROZHDEN

7. Panivalkova

8. ILLARIA

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18-го февраля:

1. Группа Кузьмы Скрябина Singing pants

2. O.Torvald

3. Анастасия Прудиус

4. Виталий Козловский

5. KADNAY

6. MELOVIN

7. Green Grey

8. Vivienne Mort

Имя артиста, который весной представит Украину на Евровидении, определится в финале нацотбора 25 февраля.

Система голосования такова: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.

Ранее организаторы национального отбора на Евровидение определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в полуфинал.