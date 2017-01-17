Кто все эти люди: среди полуфиналистов украинского отбора Евровидения-2017 оказались "Пающие трусы" и MamaRika
Организаторы Национального отбора на Евровидение определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в полуфинал.
Об этом сообщается на сайте eurovision.stb.ua.
С 4 февраля в прямых эфирах на СТБ и UΛ:Перший за право представлять Украину на международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника:
Арсен Мирзоян
Мила Нитич
Виталий Козловский
AGHIAZMA
Сальто Назад
Green Grey
ROZHDEN
Vivienne Mort
Пающие трусы
Анастасия Прудиус
TAYANNA
DETACH
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O.Torvald
ILLARIA
KADNAY
Рома Веремейчик и группа LUMIERE
MamaRika
Laliko
MELOVIN
LETAY
Panivalkova
С.К.А.Й.
Monochromea
KUZNETSOV - победитель онлайн-голосования на сайте СТБ, которого поддержали 11 тыс. 820 человек.
В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля.
Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.
9 сентября стало известно, что победителем отбора города-хозяина песенного конкурса Евровидение-2017 стал Киев. Главная сцена Евровидение-2017 будет обустроена в Международном выставочном центре (МВЦ).