Кто все эти люди: среди полуфиналистов украинского отбора Евровидения-2017 оказались "Пающие трусы" и MamaRika

Об этом сообщается на сайте eurovision.stb.ua.

С 4 февраля в прямых эфирах на СТБ и UΛ:Перший за право представлять Украину на международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника:

Арсен Мирзоян

Мила Нитич

Виталий Козловский

AGHIAZMA

Сальто Назад

Green Grey

ROZHDEN

Vivienne Mort

Пающие трусы

Анастасия Прудиус

TAYANNA

DETACH

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O.Torvald

ILLARIA

KADNAY

Рома Веремейчик и группа LUMIERE

MamaRika

Laliko

MELOVIN

LETAY

Panivalkova

С.К.А.Й.

Monochromea

KUZNETSOV - победитель онлайн-голосования на сайте СТБ, которого поддержали 11 тыс. 820 человек.

В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля.

Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

9 сентября стало известно, что победителем отбора города-хозяина песенного конкурса Евровидение-2017 стал Киев. Главная сцена Евровидение-2017 будет обустроена в Международном выставочном центре (МВЦ).