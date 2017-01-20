Харьковчане могут остаться без отопления

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Харьковгоргаз».

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"Мы понимаем всю сложность ситуации теплоснабжающих предприятий. Однако законодательство запрещает распределять газ без подтвержденного объема его поставщиком. Чтобы избежать патовой ситуации в городе, предприятия ТЭК должны в кратчайшие сроки решить все противоречия вместе со своим поставщиком газа - НАК "Нафтогаз Украины" и получить от него подтвержденные объемы газа на текущий период", - отметил коммерческий директор "Харьковгоргаза" Антон Яворовский.

В "Харьковгоргазе" также уточнили, что за распределение газа без разрешения компанию могут оштрафовать. "Поэтому газораспределительная компания будет вынуждена прекратить распределение газа недобросовестным потребителям", - добавили в пресс-службе.