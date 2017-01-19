В Харькове из-за сильных побоев и химических ожогов умер военный

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

У военнослужащего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, рвано-ушибленную рану ушной раковины, закрытую тупую травму грудной клетки и живота, химический ожог глотки, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей.

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Несмотря на все усилия врачей, 17 января 2017 года мужчина умер.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователем назначена экспертиза для установления причины смерти солдата. Следствие продолжается.