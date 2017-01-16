Суд не отпустил из-под стражи подозреваемого в госизмене полковника Безъязыкова

Апелляционный суд Киева оставил полковника ВСУ Ивана Безъязыкова под стражей до 8 февраля, не удовлетворив жалобу защиты полковника на его двухмесячного ареста, передает «Громадське».

Отмечается, что прокурор Олег Пересада заявил, что судебное расследование продолжается. И подчеркнул, что существует риск того, что в случае освобождения Безъязыкова из-под стражи, он будет скрываться от следствия.

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«Обвинение Безъязикова полностью обосновано. Судебное расследование продолжается. Я не согласен с позицией защитников. Показания собраны в рамках закона. Свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за ложные показания», — заявил прокурор Пересада.

Как сообщал УНИАН, Ивана Безъязыкова, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 2014 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР». По словам жены полковника, показания против ее мужа давали его подчиненные, которые вместе с ним были в плену. Он действительно уговаривал солдат переходить на сторону "ДНР", но не по-настоящему.

Ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, до 8 февраля 2017 года.