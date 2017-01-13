"Украинское радио" услышат жители всех оккупированных территорий Донбасса - Нацсовет

Об этом сообщили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

«12 января Национальный совет выдал разрешение на вещание на территории проведения АТО с использованием радиочастоты 873 кГц в г. Часов Яр Донецкой области Национальной телекомпании Украины. Здесь будут распространяться передачи первой программы «Украинского радио», - говорится в сообщении.

По словам члена Нацсовета по телерадиовещанию Сергея Костинского, теоретические расчеты показывают, что при мощности 50 кВт в дневное время вещанием «Украинского радио» будут охвачены подконтрольные Украине территории – Константиновка, Краматорск, Димитров, Артемовск, Лисичанск, и большая часть оккупированных территорий, в том числе города Донецк, Горловка, Макеевка, Торец, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, Брянка, Алчевск. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучше - он охватит все оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеМінінформполітики ликвидировало телеканал иновещания УТР "

Костинский сообщил, что на сегодняшний день ведутся работы Концерном РРТ по изменению конструкции антенны, которая будет передавать сигнал, решается вопрос с передатчиком. По приблизительным расчетам, технически запустить вещание можно будет через три месяца.

«Таким образом, жители подконтрольных и оккупированных территорий смогут слушать информационные программы «Украинского радио», а также передачи, созданные совместно с «Голосом Донбасса», «Радио Свобода», которые адаптированы для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей», - отметили в Нацсовете по телерадиовещанию.

Как ранее сообщал УНИАН, с 26 мая 2016 года на территории оккупированного Крыма начало вещание украинское радио УР-1 на частоте 101.4 FM.