Одесситы выбирают лучший памятник Бабелю

Сегодня стартовало интернет-голосование жителей Одессы по определению лучшего из пяти проектов памятника писателю Исааку Бабелю, которое продлится до 21 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, каждый одессит может заполнить электронную анкету участника голосования (пол, возраст и район проживания) и сообщить личное мнение насчет проектов на официальный сайт Одессы или высказать его в течение 5 дней по телефону в редакцию газеты горсовета «Одесский вестник».

С проектами памятника И.Бабелю, уже отобранными жюри конкурса из поданных 24-х, все желающие имеют возможность знакомиться в холле здания Одесского горсовета.

Напомним, по инициативе Всемирного клуба одесситов 24 июня текущего года горисполком принял решение соорудить в Одессе памятник местного значения писателю И.Бабелю.

12 ноября горуправление информации сообщило, что над памятником писателю будут работать московский скульптор Георгий ФРАНГУЛЯН и полтавский архитектор Олег ЛУЦЕНКО.

Однако позже выяснилось, что жюри нарушило условия проведения конкурса, в частности, принцип анонимности авторов предоставленных работ, за что первому заместителю начальника горуправления архитектуры и градостроительства Владимиру КОЛОКОЛЬНИКОВУ объявлен выговор, а вице-мэру Михаилу КУЧУКУ - строгое предупреждение.

С учетом этого мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ предложил определить победителя конкурса на лучший проект памятника самим одесситам.