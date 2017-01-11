"Зачем тогда переговоры с государством Украина?": в ИС прокомментировали публикацию Савченко списков пленных

По его словам, группа "Информационное сопротивление" пыталась "отрабатывать" тему пленных еще весной 2014 года, когда она возникла, передает Апостроф.

"Тогда представители спецслужб попросили эту тему не трогать и объяснили, почему. Привели нам конкретные факты. Причина – мошенничество, тема, которая сейчас на слуху. Ведь есть риск того, того с родственников требуют деньги за людей, которые находятся в плену", - отметил Тымчук.

В переговорном процессе, говорит эксперт, есть чувствительный момент: есть случаи, когда переговоры были сорваны из-за того, что стала известна какая-то информация.

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"Приходилось начинать все сначала. Весь этот переговорный процесс - очень тонкая сфера. Кроме того, этим должны заниматься люди, которые знают, что они делают, которые знают правила "игры" и знают, как не навредить. Савченко к таким людям не относится", - сказал Дмитрий Тымчук.

"Существует и политический момент: переговоры идут по линии государственных структур, уполномоченных государством людей. Иначе зачем тогда переговоры с государством Украина?" - добавил он.

Тимчук отметил, что Россия использует тему пленных для спекуляций.

"Когда Савченко говорит, что она опубликовала фамилии пленных для того, чтобы избежать спекуляций, я, с украинской стороны, вижу единственного человека, который спекулирует на этой теме, – это сама Савченко", - заявил эксперт.

"Она сделала "подвиг", ведь даже самые одиозные украинские политики никогда на эту тему не пиарились. Она полезла в эту сферу именно из этих мотивов, на мое глубокое убеждение", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 10 января народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.