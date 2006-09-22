В Донецке похоронили 13 горняков шахты им.Засядько (добавлены фото)

Сегодня в Донецке состоялись похороны 13 горняков, погибших при аварии на шахте им. Засядько 20 сентября.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора, церемонии прощания прошли на разных кладбищах Донецка (Щегловском, Ново-Игнатьевском, Красный пахарь, Хутор Широкий) и в г. Торез.

По информации врачей, состояние пострадавших, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях Донецка, оценивается как стабильное.

В медицинские учреждения, где находятся пострадавшие, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний направил гарантийное письмо о компенсации расходов на лечение пострадавших.

Начальник управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в Донецкой области Виктор КРОТ доложил о готовности выплатить причитающиеся по закону средства. Общая сумма составляет около 3 млн. грн.

Кроме того, заместитель председателя правительственной комиссии, министр угольной промышленности Украины Сергей ТУЛУБ сообщил сегодня журналистам, что вероятная причина аварии, случившейся на арендном предприятии «Шахта им. Засядько», - мгновенное выделение в горной выработке большого количества газа метана из газовых коллекторов в горном массиве.

Работа экспертной комиссии продолжается. Разрабатываются варианты горно-геологической модели, сформированной на момент аварии ситуации. Все материалы прорабатываются, детальный отчет в ближайшее время будет предоставлен комиссии. Однако уже можно сделать определенные выводы: данный случай невозможно отнести ни к одной из классических схем выбросов метана в действующие выработки. Ученым и специалистам предстоит выяснить характер газодинамического явления и разработать меры по недопущению подобных аварий в будущем, подчеркнули в Госгорпромнадзоре.

Фото Александра Синицы