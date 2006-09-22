Ющенко: трудно найти практику, где госуправление было бы эффективным

Украина рассматривает судостроение как одну из самых перспективных отраслей промышленности.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня в Николаеве, посещая открытое акционерное общество «Дамен Шипярдс «Океан».

Он поздравил коллектив предприятия с 50-летием деятельности завода и вручил государственные награды его работникам. Глава государства также принял участие в церемонии выводе нового судна из дока.

Общаясь с рабочими, В.ЮЩЕНКО отметил, что гордится тем, что в ноябре 2000 года, во время его премьерства, были созданы условия для приватизации этого предприятия, чтобы мог прийти честный, перспективный инвестор.

Президент выразил убеждение, что благодаря труду этого предприятия, утверждается тезис, что Украина – это морское государство, которое и в дальнейшем может сохранить свое ведущее место в отрасли судостроения.

Говоря о развитии отечественной судостроительной отрасли, В.ЮЩЕНКО отметил, что ВАТТ «Дамен Шипярдс «Океан» не только демонстрирует умение производить прекрасную, качественную продукцию, но и находить покупателей, показывая этим, как Украина может работать на мировом рынке.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что история возрождения «Океана» является хорошим примером того, насколько важна для Украины евроинтеграция в контексте ее экономического развития. «Ведь таким образом мы завоевываем рынки», – отметил он. Новые возможности для развития экономики Украины, по словам Президента, даст и присоединение к ВТО. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что Украина осознает ценность евроинтеграции, важность ее вхождения в европейское пространство, учитывая его экономические, гуманитарные и социальные стандарты.

Николаевский судостроительный завод «Океан» был основан в 1956 году и является одним из крупнейших предприятий судостроительной отрасли Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции на военном полигоне «Широкий лан», отвечая, будет ли приватизировано судостроительное предприятие имени 61-го коммунара, Президент Украины заявил, что выступает за приватизацию судостроительной отрасли. «В такой отрасли, как судостроение, самым эффективным является частный бизнес, тяжело найти практику в этой сфере, где бы государственное управление было эффективным», - сказал В.Ющенко.