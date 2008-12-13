В Луганске на улицу выгоняют... суд

Ленинский районный суд города Луганска работает в помещении, которое принадлежит частному лицу. Об этом во время заседания Луганского пресс-клуба сообщил начальник территориального управления Государственной судебной администрации в Луганской области Анатолий РЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, ежемесячно за аренду нужно платить свыше 20 тысяч гривен.

А.РЕВА заверяет, что это единственный суд на территории области, который работает в таких условиях. И это при том, что Ленинский суд является центральным судом области, поскольку территориально он рассматривает иски к областной власти и городскому совету Луганска.

Чиновник сообщил, что владелец помещения уже неоднократно пытался поднять плату аренды до 70-ти тысяч на месяц. В очередной раз владелец предупредил суд, что с 1-го января 2009 года значительно поднимет стоимость аренды. Суд может очутиться под открытым небом, отметил А.РЕВА.

Помещение суда было продано частному лицу в 2003 году всего за 34 тысячи гривен. В свое время оно принадлежало одному из трестов, потом перешло в подчинение ЖЭКу.

Городские власти Луганска на запросы предоставить другое помещение для аренды, отвечает отказами, сказал А.РЕВА.