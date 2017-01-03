Сейчас составляется список выдающихся украинцев, останки которых можно перезахоронить в Украине - Нищук

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил министр культуры Евгений Нищук.

По словам министра, ситуация с принудительной эксгумацией останков писателя Александра Олеся в Праге – «это прецедент, который должен дать понимание, что тот список выдающихся личностей, который обсуждает министерство вместе с Институтом национальной памяти, нужно взять под контроль государства».

«Наших выдающихся личностей, которые когда-то эмигрировали, разбросано немало по миру... Останки многих из них, действительно, нужно перевозить, чтобы перезахоронить именно в Украине. Для этого мы обсуждаем вопрос создания национального пантеона выдающихся личностей, кто своим талантом и миссией, деятельностью идентифицировал украинское государство», – сообщил Нищук.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии.

В МИД отметили, что, согласно поручению президента, ведомство через посольство Украины в Праге принимает меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения останков писателя и его жены, которые были эксгумированы.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщило, что останки Олеся, который был похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы, а в его могиле на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.

Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По словам представителей украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Олеся.

Представители украинской диаспоры сообщали, что перезахоронение было запланировано на 12.00 3 января. Могилу писателя уже раскопали. На Ольшанском кладбище находились представители украинской диаспоры в ожидании консула.