Правительство выделит средства на перевозку останков Александра Олеся в Киев

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Прах Александра Олеся, так же, как и сотен других выдающихся украинцев, должен быть похороненн на родной земле по согласию его родственников», – заявил он.

По его словам ситуация, которая сложилась с Олесем, снова подняла вопрос создания украинского национального пантеона в столице Украины.

Читайте такжеПри Минкульте создадут комиссию по вопросам перезахоронений выдающихся украинцев - Гройсман

«Сейчас МИД принимает все необходимые меры для скорейшего решения этого вопроса в Чехии. В свою очередь, правительство выделит все необходимые средства для перевозки останков одного из самых выдающихся украинских поэтов в Киев», – добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, президент Украины поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии.

Ранее стало известно, что останки художника, который похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы, а в его могиле на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.

Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн).

По словам представителей украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся. Украинские диаспоряне сообщали, что перезахоронение было запланировано на 12.00 3 января. Могилу писателя уже раскопали. На Ольшанском кладбище находились представители украинской диаспоры, которые ждали консула.

В свою очередь МИД Украины сообщил, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте их окончательного захоронения.