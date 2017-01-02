Граждан Украины среди погибших во время теракта в Стамбуле нет - МИД

Об этом на странице в Facebook сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

"Идентификация погибших и раненых в Стамбуле завершается. Граждан Украины среди жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что консул Украины поддерживает оперативный контакт с полицией Стамбула.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.