Граждан Украины среди погибших во время теракта в Стамбуле нет - МИД
00:51, 02 января 2017Общество
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Граждан Украины среди погибших во время теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле нет.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом на странице в Facebook сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.
"Идентификация погибших и раненых в Стамбуле завершается. Граждан Украины среди жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что консул Украины поддерживает оперативный контакт с полицией Стамбула.
Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.
Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.
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