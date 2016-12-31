Евровидение-2017: киевскую сцену будет проектировать тот же дизайнер, что в Дюссельдорфе и Вене

Дизайнером сцены для Евровидения-2017 стал Флориан Видер (Florian Wieder). Киевская сцена - уже четвертая, которую он будет разрабатывать для международного песенного конкурса. Об этом сообщает пресс-служба НТКУ.

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В портфолио Флориана Видера – сцены Евровидения в Дюссельдорфе, Баку и Вене, а также такие проекты, как талант-шоу "Х-Фактор" в Великобритании и США и "MTV Video Music Awards".

"Я обожаю идею, которая лежит в основе Евровидение. Так много разных стран и культур собираются, чтобы отпраздновать вместе это событие. Это меня действительно поражает. – рассказал Флориан. – Песенный конкурс является одним из самых невероятных проектов в моей карьере. Подобных ему – всего несколько в мире. Поэтому для меня это честь стать дизайнером сцены для шоу, что состоится в Киеве".

Флориан Видер считает, что главная его задача – создать ощущение счастья и восторга у каждого, кто приобщится к Евровидению: "Я уже запланировал использовать некоторые революционно новые наработки, но пока буду держать их в секрете. Дизайн сцены Евровидения-2017 будет уникальным и отличающимся от предыдущих шоу. Международный песенный конкурс – это не только проект, который меня зажигает, он также является творческим вызовом, что очень вдохновляет меня как дизайнера".

Конкурс на творческую концепцию сцены песенного конкурса Национальная телекомпания Украины проводила с ноября. После анализа соответствующего рынка услуг, к лучшим продакшн-дизайнеров были направлены предложения принять участие в отборе идеи оформления сцены Евровидения-2017.

В конце концов НТКУ получила конкурсные работы от четырех компаний: двух украинских – Zinteco и Artmax и двух иностранных – Wieder Design и Kuby Design. Это – профессиональные дизайнеры, которые имеют многолетний опыт технического обеспечения различных шоу. Главным критерием отбора были уникальность и креативность идеи оформления сцены международного песенного конкурса.