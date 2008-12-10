Из транша МВФ еще не использован ни один доллар
Об этом заявил глава Нацбанка
Из транша Международного валютного фонда, который был предоставлен Украине, еще не использован ни один доллар.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Национального банка Украины Владимир Стельмах сегодня на пресс-конференции.
«В некоторых СМИ появилась информация высоких должностных лиц, в том числе и председателя Совета НБУ, о том, что первый транш МВФ использован неэффективно. Так вот, я вам с большей ответственностью заявляю, что еще ни один доллар из этого транша, который мы получили от МВФ, нами не был использован. Пока мы обходимся собственными ресурсами», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.
По его словам, за девять месяцев текущего года (до 1 сентября) Нацбанк увеличил свои золотовалютные резервы за счет выкупа избытка валюты на рынке на 7 млрд. долл. В сентябре ситуация изменилась, и НБУ стал использовать резервы для стабилизации курса национальной валюты.
Как сообщалось, первый заместитель председателя Нацбанка Анатолий ШАПОВАЛОВ 10 ноября заявил, что Украина уже получила первый транш стабилизационного кредита МВФ в размере 4,5 млрд. дол. из выделенных 16,43 млрд. дол.