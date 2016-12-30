В Житомирской области продолжается борьба с незаконной заготовкой и реализацией новогодних елок

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Государственной экологической инспекции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, Госэкоинспекцией ежегодно проводятся мероприятия по борьбе с незаконной заготовкой и приобретением новогодних деревьев, а также осуществляются проверки в местах продажи новогодних елок.

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"Совместно с представителями лесохозяйственных предприятий, правоохранительными органами и управлением ГСЧС в Житомирской области разработан и согласован в Житомирской областной государственной администрации план комплексных мероприятий по осуществлению контроля за перевозкой и реализацией новогодних елок", - сказано в сообщении.

Инспекция обратилась с письмами в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления с инициативой о принятии мер относительно охраны, сохранения и устойчивого использования хвойных насаждений. Рейдовые проверки на территории Житомирской области проводятся с привлечением работников Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, общественных инспекторов по охране окружающей среды, общественных организаций.

Так, по состоянию на 29 декабря в Житомирской области уже выявлено 64 человека, нарушивших природоохранное законодательство в части заготовки и приобретении «новогодних» деревьев. Нарушители оштрафованы на общую сумму 5 780 тыс грн. Кроме того, нарушителям предъявлены претензии за причиненный лесу ущерб в размере 8 тыс 170 грн.