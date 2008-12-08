Доллар на межбанке продолжает расти

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжили свой рост – с 7,4550/7,5750 грн. (открытие торгов) до 7,5550/7,5950 грн. (закрытие торгов).

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесоКонсалтинг», Национальный банк на рынок не выходил.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2620/0,2760 грн., а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2630/0,2700 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2640/0,2700 грн. В России курс доллар-рубль снизился и составил 27,9841 (-0,0497) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2720/1,2910 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,6110/9,7715 грн., к 11:00 цены поднялись до 9,6650/9,7745 грн., а к 12:00 установились на следующих значениях - 9,7230/9,7675 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 9,7250/9,7825 грн.