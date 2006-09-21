Пожилая жительница села убила 11-летнего вора

В Луганской области 58-летняя жительница села Алмазное убила 11-летнего вора.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, тело мальчика с травмой головы было выявлено на окраине села. Выяснилось, что вечером 14 сентября, застав мальчика во дворе своего домохозяйства, куда он проник с целью кражи, женщина во время задержания причинила ему смертельные телесные повреждения, а труп вынесла на окраину села.

Женщина задержана.