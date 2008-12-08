Кабмин вновь выставил на продажу Одесский припортовый завод
16:24, 08 декабря 2008Общество
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Распоряжение от 3 декабря №1517-р
Кабинет министров Украины вновь включил 99,57% пакет ОАО «Одесский припортовый завод» в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.
Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 3 декабря №1517-р, обнародованном на Правительственном портале 8 декабря.
Согласно документу, в список включены также 40% пакет ЗАО «Днепровский завод минеральных удобрений», 74,62% ОАО «Росава», 91,59% ОАО «Акционерная компания «Свема», 98,29% ОАО «Житомирский завод химического волокна», 89,5% ОАО «Белоцерковский завод резинотехнических изделий», а также блокирующие пакеты ОАО «Краситель» и ОАО «Донецкий завод химических реактивов».
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