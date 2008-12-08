Кабмин вновь выставил на продажу Одесский припортовый завод

Кабинет министров Украины вновь включил 99,57% пакет ОАО «Одесский припортовый завод» в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 3 декабря №1517-р, обнародованном на Правительственном портале 8 декабря.

Согласно документу, в список включены также 40% пакет ЗАО «Днепровский завод минеральных удобрений», 74,62% ОАО «Росава», 91,59% ОАО «Акционерная компания «Свема», 98,29% ОАО «Житомирский завод химического волокна», 89,5% ОАО «Белоцерковский завод резинотехнических изделий», а также блокирующие пакеты ОАО «Краситель» и ОАО «Донецкий завод химических реактивов».