В Одесской области образовалась 20-километровая пробка из-за столкновения 10 автомобилей

16:49, 24 декабря 2016
Общество
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Авария произошла вблизи Краснознаменки, в 80 километрах от Одессы.

ДТП сталося за участы 10 автомобылыв / PMG.ua

В Ивановском районе Одесской области сегодня столкнулись 10 автомобилей, в результате чего образовался 20-километровый затор.

Как сообщили УНИАН в региональном главке Национальной полиции, авария произошла вблизи Червонознаменки, в 80 километрах от Одессы.

«Причиной стала скользкая дорога, видимость затруднял туман. Образовалась пробка, которая растянулась на более чем 20 километров», - отметили в главке.

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Там уточнили, что среди столкнувшихся автомобилей, как легковые, так и грузовые автомобили. Один из автомобилей вылетел с трассы в кювет.

Сейчас уточняются подробности аварии. Водители скопления автомашин вынуждены объезжать.

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Теги: #ДТП#авария#авто