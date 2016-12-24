В Одесской области образовалась 20-километровая пробка из-за столкновения 10 автомобилей
16:49, 24 декабря 2016Общество
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Авария произошла вблизи Краснознаменки, в 80 километрах от Одессы.
ДТП произошло при участии 10 автомобылыв / PMG.ua
В Ивановском районе Одесской области сегодня столкнулись 10 автомобилей, в результате чего образовался 20-километровый затор.
Как сообщили УНИАН в региональном главке Национальной полиции, авария произошла вблизи Червонознаменки, в 80 километрах от Одессы.
«Причиной стала скользкая дорога, видимость затруднял туман. Образовалась пробка, которая растянулась на более чем 20 километров», - отметили в главке.
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Там уточнили, что среди столкнувшихся автомобилей, как легковые, так и грузовые автомобили. Один из автомобилей вылетел с трассы в кювет.
Сейчас уточняются подробности аварии. Водители скопления автомашин вынуждены объезжать.
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