Нацполиция запустила мобильное приложение для экстренных вызовов, передачи фото и поиска свидетелей

"Чтобы коммуникация между полицией и обществом стала проще, команда ІТ-специалистов вместе с бывшими бойцами аэроразведки полка "Днепр-1" создали мобильное приложение "Моя новая полиция", - сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности председателя Нацполиции Украины Вадим Троян.

По словам Трояна, проект не имеет аналогов в Украине, за рубежом таких сервисов тоже немного.

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"Сегодня мобильные гаджеты стали неотъемлемой частью жизни современного человека. В этих реалиях должны адаптироваться и мы в полиции", - подчеркнул руководитель полиции.

Среди функций приложения является возможность оперативно отправлять фото с места происшествия, кнопка экстренного вызова, электронная карта ближайших отделов полиции и медучреждений, сервис поиска свидетелей, новости, push-уведомления со срочной информацией, а также возможность оставлять благодарности, жалобы и инструкции, как общаться с полицейскими.

"Это станет новым уровнем коммуникации между полицией и гражданами. За этим будущее. Пока что это приложение находится на стадии разработки, а его отдельные функции доступны лишь для жителей Днепра", - отметил Троян, заверив, что программа уже доступна для загрузки. Отдельно он также пообещал, что вскоре "Моя новая полиция" заработает на всей территории страны.