В Житомире открылся Польский театр имени знаменитого польского писателя и общественного деятеля Юзефа КРАШЕВСКОГО.

Как сообщили УНИАН в инициативной группе, театр открыл свой первый театральный сезон на сцене Житомирской областной филармонии, которая была построена как театр 150 лет назад при помощи Ю.КРАШЕВСКОГО.

Для премьерного показа актеры нового театра выбрали драматическое произведение известного писателя, основателя польского романтизма Юлиуша СЛОВАЦКОГО "Балладина", где высмеивается жажда богатства и власти.

В Польском театре играют актеры Житомирского областного музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги и молодые актеры театральной студии.

Как отметили в инициативной группе, открытие театра стало возможным благодаря содействию Генерального консульства Республики Польша в Луцке, польского общества и местной власти.

В пересмотре спектакля приняли участие почитатели театрального искусства с Польши, житомиряне, представители власти, общественности и журналисты.