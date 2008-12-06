На большей части Украины пройдут дожди

7 декабря на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, только в западной части, а днем в Украине, кроме восточных областей, пройдет дождь, на западе небольшой дождь и мокрый снег; в южных, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях и на севере Левобережья местами сильные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западной, южной и восточной части кое-где порывы 15-20 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 1-7° тепла, днем 4-9°; на остальной территории ночью 7-12° тепла, днем 10-15°; в Карпатах на протяжении суток от 2° мороза до 2° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

8-9 декабря ожидаются сложные погодные условия: осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, в северных и центральных областях сильные осадки; в восточной части и в Крыму небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный (в восточной части и в Крыму южный), 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток в западной половине страны 0-5° тепла, на остальной территории 3-8° тепла, на крайнем востоке и в Крыму 6-11°. 9 декабря без существенных осадков, только ночью на Левобережье и в Крыму пройдет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах западных, северных и центральных областей кое-где гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-17 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 3° тепла, в восточной части и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла. .

10- 11 декабря - без осадков, только днем 11 декабря в западных областях возможны небольшие осадки (в Карпатах мокрый снег). Температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, на юге Крыма 1-4° тепла; днем в Украине 1-6° тепла, в Крыму и на юге Одесской области 3-9° тепла.

В Киевской области 7 декабря переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 4-9°; в Киеве на протяжении суток 5-7° тепла.

8-9 декабря ожидаются сложные погодные условия: ночью сильные, днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с; температура на протяжении суток 0-5° тепла. 9 декабря ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков; на дорогах кое-где гололедица; ветер западный, ночью местами порывы 15-17 м/с; температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве около 0°.

10-11 декабря - без осадков, температура ночью 0-5° морозу, днем 1-6° тепла.