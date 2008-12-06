Харьковская милиция задержала убийцу местного антиквара

12:49, 06 декабря 2008
Общество
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Ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса

Сотрудники харьковской милиции установили и задержали мужчину, который обвиняется в убийстве местного антиквара.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в ходе следственно-оперативных действий было установлено, что 28-летний неработающий житель г. Харькова, получив в наследство от отца-художника коллекцию картин и эскизов, в 2007 году продал коллекционеру несколько поддельных картин. Обманутый знаток произведений искусства потребовал вернуть деньги или заменить картины оригинальными. 31 июля 2008 года владелец картин пригласил коллекционера к себе на дачу, чтобы якобы рассчитаться.

Как отметили в ДСО, именно на даче ее владелец убил антиквара.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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