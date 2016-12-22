На украинцев оказывается психологическое и физическое давление при въезде в Россию – ГПСУ

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в РФ при помощи пограничной базы «Каскад-Поток».

По его словам, в зоне риска находятся лица, которые постоянно пересекают украино-российскую границу в частных делах; те, что имеют родственников в приграничных районах РФ и владельцы автомобилей с российской регистрацией.

«При срабатывании базы «Каскад-Поток», российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль. Личность и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора. Во время опроса спецслужбы запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда случаются случаи вымогательства денежных средств. В основном задаются вопросы о личном участии в АТО или участие близких родственников, общественно-политическую обстановку в Украине и сотрудничество со структурами Службы безопасности Украины», – сообщил Слободян.

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Также представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержимое и контакты мобильного телефона.

По словам Слободяна, в ходе бесед с гражданами Украины, которые задерживались на территории РФ, стало известно о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к конфиденциальному сотрудничеству или заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в частности для того, чтобы последние признались в преступлениях, которых они не совершали (например, кража).

«В связи с этим Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости», – добавил Слободян.