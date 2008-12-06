В Украине состоится общенациональная «Неделя права»

8-12 декабря 2008 года в Украине состоится первая общенациональная «Неделя права».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, проведение акции приурочено 60-й годовщине Общей декларации прав человека (принята Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года) и Международному дню прав человека (отмечается ежегодно 10 декабря). Мероприятие инициировано Координационным советом молодых юристов при Минюсте Украины при поддержке Министерства юстиции.

В мероприятии задействован широкий круг представителей юридической профессии. По состоянию на 5 декабря 2008 года во Всеукраинской неделе права дали согласие принять участие 68 ведущих адвокатов и юристов Украины, а также 48 юридических фирм и законодательных организаций.

Юристам Украины предложено принять участие в предоставлении бесплатных юридических консультаций для граждан, проведении мастер-классов для молодых юристов, лекций для студентов юридических вузов и тому подобное.

В дальнейшем идею «Недели права» планируется утвердить как национальную традицию.

С полным перечнем юристов и юридических фирм, которые принимают участие в мероприятии, можно ознакомиться на сайте Координационного совета молодых юристов по адресам: http://www.krmjua.org/lawyers но http://www.krmjua.org/organisations.

С полным перечнем мероприятий по регионам Украины можно ознакомиться на сайте Координационного совета по адресу http://www.krmjua.org/local.