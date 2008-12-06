Глава Донецкого облсовета: обвинения Счетной палаты необоснованы

Обвинения Счетной палаты Украины в неэффективном использовании средств государственного бюджета, предназначенных для комплексной реконструкции, расширения и технического переоснащения коммунального предприятия „Международный аэропорт Донецк”, глава Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК считает не обоснованными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Я могу сказать, что по тем цифрам, которые там названы, уже б давным-давно наручники надели тем, кто сделал эти нарушения», - сказал А.БЛИЗНЮК.

Он объяснил, что «на заседании коллегии Счетной палаты был мой заместитель Игорь КОВАЛЬ, который все доказал, все рассказал, это все было признано, и после принятия этого решения, практически два месяца назад, сегодня вот таким образом вышла эта информация с соответствующими там комментариями».

А.БЛИЗНЮК рассказал, что «еще в 2003 году мы начали заниматься разработкой документации, идеологией по реконструкции аэровокзального комплекса, и начали со взлетно-посадочной полосы, чтобы принимать все типы самолетов». По его словам, на уровне региона была проведена огромнейшая работа, в результате которой были затрачены 10 млн. грн. средств местного бюджета. «10 млн. грн. - это наши средства, коммунальные, и они, поверьте, использованы эффективно», - подчеркнул А.БЛИЗНЮК.

Он напомнил, что с 2003 по 2007 год, к началу строительства в аэропорту новой искусственной взлетно-посадочной полосы, «было собрано 700 подписей, 12 распоряжений и документов, 4 - на центральном уровне, постановления Кабинета Министров, выделение земли и т.д., там же целый процесс». «А за это время менялись правительства, и распоряжение Кабинета министров "Об утверждении комплексного проекта титула" утверждалось 5 месяцев, Постановление Кабинета министров "О распределении средств Госбюджета на строительство" принималось в течение следующих 5 месяцев», - рассказал А.БЛИЗНЮК.

По его словам, «мы начали строить, мы использовали в 2007 году 150 млн. средств», и потом, когда пришло новое правительство, оно заявило, что деньги на строительство коммунального объекта направлять не будет, и если Донецк нуждается в государственной помощи, он должен передать аэропорт в государственную собственность.

На сессии облсовета было принято решение о передаче в государственную собственность аэропорта, сказал А.БЛИЗНЮК. Но аэропорт является объектом незавершенного строительства, и возникают сложности. Поэтому дирекцию аэропорта оставили прежней, но взяли под контроль Министерства транспорта, объяснил А.БЛИЗНЮК. «У них хватило ума: оставили дирекцию, и контролирует Минтранс полностью, от начала и до конца. Все финансирование, все сметы, все контролируется Минтрансом. Поэтому никакого напряга, который сегодня кто-то попытался там сделать, его просто нет, идет работа», - сказал он. И еще раз акцентировал: «Поэтому идет нормальный процесс. Я бы просил, чтобы вы не делали из этого проблему. И те, которые ее (информацию) таким образом преподнесли, они, по меньшей мере, не правы».

При этом А.БЛИЗНЮК сообщил, что, конечно, во время строительства взлетно-посадочной полосы возникали непредвиденные обстоятельства: «А то, что на месте строительства было обнаружено 6 неразорвавшихся авиабомб? Задайте вопрос: они в смете, в проекте были предусмотрены? Или на это деньги были положены, или для этого надо было искать где-то деньги и время?». По его словам, «министр сюда приехал региональной политики, посмотрел и говорит: я такого строительства в Украине со дня ее независимости еще не видел».

Глава облсовета отметил, что сегодня строительство взлетно-посадочной полосы идет в нормальном режиме, уже «проложено три полосы протяженностью 3 км 600 метров, и четвертая полоса уже пошла на второй километр, то есть, через 3-4 дня при хорошей погоде (при минусовой температуре нельзя класть бетон) эта часть полосы будет закончена».

«На сегодняшний день из 736 млн. грн., выделенных в госбюджете на финансирование, использовано 376 млн. грн. На 100 млн. грн. выполнено работ, из которых 25 млн. грн. еще обязаны оплатить», - сказал А.БЛИЗНЮК, подчеркнув, что «все проверяют, все смотрят - от начала и до конца все проверяется».

Он также подтвердил, что «Управление капитального строительства (УКС) действительно никогда не проектировало аэропортов, и не собиралось проектировать», а являлось генеральным подрядчиком в работе по проектированию и привлекало специалистов.

А.БЛИЗНЮК заключил: «Коллегия КРУ состоялась по рассмотрению этого вопроса, приняты все решения, исправлены все ошибки, на которые было указано. Все, точка! Я провожу эту пресс-конференцию для того, чтобы сказать: не придумывайте… Я не знаю, это чья-то черная зависть, что Донецк еще что-то строит, несмотря на кризис».

Как сообщал УНИАН, в сообщении пресс-службы Счетной палаты 4 декабря отмечалось, что Министерство транспорта и связи Украины совместно с Донецким областным советом не обеспечили эффективного использования средств государственного бюджета, предназначенных для комплексной реконструкции, расширения и технического переоснащение коммунального предприятия „Международный аэропорт Донецк”.

По данным Счетной палаты, свыше 26 миллионов гривень были использованы с нарушением законодательства в 2007 и 2008 годах, еще около 13 миллионов гривень тратились крайне неэффективно. Кроме того, по данным Счетной палаты, управление бюджетными средствами было связано с многочисленными нарушениями законодательства, что привело к несоблюдению сроков строительства, незаконным расходам и нанесению существенных убытков государству.