Доллар на межбанке снова растет
10:54, 05 декабря 2008Общество
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Рост котировок - 7,4450/7,5450 грн
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись ростом котировок - 7,4450/7,5450 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
Цены на российскую валюту поднялись до 0,2580/0,2665 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх - 9,5150/9,6355 грн.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2766/1,2768 долл. США (четверг - 1,2656/1,2658).
В четверг Нацбанк на рынок не выходил.
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