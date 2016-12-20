В центре Львова пенсионеры МВД с требованием перерасчета пенсий перекрывали движение транспорта

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около тысячи пенсионеров и ветеранов МВД. Они с 11:00 перекрыли движение транспорта в центре города возле здания Львовской ОГА на улице Винниченко и требовали встречи с руководством облгосадминистрации.

Через час после начала акции к ним вышел председатель Львовской ОГА Олег Синютка, который через громкоговоритель призвал разблокировать движение транспорта. После того, как протестующие освободили проезжую часть и собрались возле здания ОГА, губернатор принял их требования и пообещал направить их для рассмотрения в соответствующие органы.

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К участникам акции подошел недавно назначенный руководитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа, который выслушал требования бывших правоохранителей и пообещал со своей стороны всячески поддерживать с ними сотрудничество.

Акция в целом длилась около двух часов, после чего протестующие разошлись, пообещав продолжить протесты в случае невыполнения их требований властями.

По информации Главного управления Нацполиции области, на Львовщине насчитывается более 9,5 тыс. пенсионеров МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве из-за акции протеста перекрыт Крещатик. На Майдане Незалежности около 300 бывших работников милиции и других правоохранительных органов требуют перерасчета пенсий в соответствии с нормами нового закона.