Дешевеет бензин - пусть дешевеет и транспорт

Депутаты Закарпатского областного совета обратились с просьбой к председателю Закарпатской областной государственной администрации Олегу ГАВАШИ пересмотреть тарифы на пассажирские перевозки в связи со снижением стоимости горюче-смазочных материалов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий запрос сегодня во время очередной сессии Закарпатского областного совета поддержали 46 депутатов.

«Мы просим пересмотреть ваше распоряжение «О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автобусами в пригородном и междугородном внутренне областном сообщении» от 16 апреля 2008 года в связи с уменьшением цены на горюче-смазочные материалы, что учитывается при определении себестоимости проезда», - говорится в документе.

Как отметил в комментарии УНИАН закарпатский депутат от БЮТ Евгений ЛАСТИВКА, который, собственно, и подал запрос, областная власть должна реагировать на нужды населения, тем более, что общественность неоднократно обращалась с соответствующей просьбой и к властям, и к депутатам.

Е.ЛАСТИВКА также считает, что новую цену должны обосновать и предложить экономисты, а проверить – Государственная инспекция по контролю за ценами.

Депутаты просят внести изменения в распоряжение председателя Закарпатской ОГА от 16 апреля 2008 года «О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автобусами в пригородном и междугородном внутренне областном сообщении». Этим распоряжением, в частности, были установлены тарифы на перевозку пассажиров автобусами, работающими в обычном режиме движения в пригородном и междугородном внутреннем областном сообщении в размере 0,18 грн. за 1 километр проезда пассажира.