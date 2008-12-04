С понедельника синоптики обещают похолодание

До конца недели в Украине сохранится теплая и влажная погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Украине 5 декабря облачно с прояснениями. В западных областях дождь, в Закарпатье и Карпатах - сильные дожди, в горах с мокрым снегом, в северных областях местами небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в восточных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, на западе и юге отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 6-11° тепла, в западных и восточных областях - 1-6° тепла; днем - 9-14°, в южной части - 15-20°; в Карпатах на протяжении суток - 0-5° тепла.

6-7 декабря облачно с прояснениями. В западных и северных областях временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в Закарпатье 6 декабря умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков, только днем 7 декабря в восточных областях и Приазовье небольшой, в Крыму умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 2-8° тепла, 7 декабря на западе - до 1° мороза, днем - 7-13° тепла, в западных, а 7 декабря и в северных и центральных областях - 4-9° тепла; в Крыму ночью - 6-11°, днем 6 декабря - 14-19°, 7 декабря - 11-16°; в Карпатах ночью и днем 6 декабря - 0-3° тепла, 7 декабря - 0-5° мороза.

8-9 декабря преимущественно без осадков, только в южной и восточной части 8 декабря небольшой дождь и мокрый снег, в Крыму дождь. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла (8 декабря в южной и восточной части 2-8° тепла), днем 1-7° тепла (в Крыму 8 декабря 7-12°, 9 декабря 4-9° тепла); в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве 5 декабря облачно с прояснениями местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 10-12°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью - 6-11° тепла, днем - 9-14°.

6-7 декабря облачно с прояснениями. Днем 6 декабря и ночью 7 декабря небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в остальное время без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 2-7° тепла; днем 6 декабря - 7-12°, 7 декабря - 4-9°.

8-9 декабря преимущественно без осадков. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 1-6° тепла.