УБОП задержал второго участника банды «Капитошки»

Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой в результате оперативной комбинации задержали второго фигуранта по громкому уголовному делу бандгруппировки «Капитошки».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, за решеткой оказался Александр ПЛАСТОВЕЦ. Он задержан в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. До конца недели Печерский районный суд Киева изберет ему меру пресечения, правоохранители будут настаивать на его дальнейшем содержании под стражей.

По данным оперативников, в банде А.ПЛАСТОВЕЦ был вторым по влиянию после Александра КАПИТОНОВА. Он занимался финансовыми и юридическими вопросами. В частности, он финансировал силовые акции по захвату комплекса «Веста» и административного здания госпредприятия Министерства транспорта и связи Украины, ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», ОАО «Черкассыгаз» и управления земельных ресурсов Киево-Святошинского района Киевской области.

Кроме этого, по данным оперативников, А.ПЛАСТОВЕЦ координировал юридическое обеспечение искусственного создания имущественного спора вокруг привлекательных предприятий, в частности, через фальсифицированные судебные решения. Банда совершала нападения на эти объекты (иногда были задействованы до 400 человек), не ожидая обжалования сомнительных судебных решений.

А.ПЛАСТОВЕЦ был задержан благодаря информации о его местонахождении, которую предоставил гражданин С. по телефонам ГУБОП: 461-18-34, 461-16-01.

Между тем, к розыску лидера банды А.КАПИТОНОВА приобщились белорусские правоохранители. По инициативе ГУБОП Министерство внутренних дел Украины обратилось к МВД Республики Беларусь с соответствующим запросом о правовой помощи. По данным оперативников, А.КАПИТОНОВ длительное время жил на территории Беларуси, имеет там разветвленные связи в криминальной среде, поэтому не исключено, что именно в этой стране он и скрывается. Ранее А.КАПИТОНОВ был объявлен в розыск по каналам Интерпола, к его поискам были привлечены правоохранители России.

По материалам спецподразделений УБОП во второй половине сентября Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины в отношении бандгруппировки «Капитошки». Кроме этого, злоумышленникам инкриминируют ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 129 (угроза убийством) и ч. 2 ст. 279 (захват транспортного предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса Украины.

Вскоре в результате спецоперации работниками ГУБОП был задержан первый фигурант уголовного дела Валерий З., известный в криминальных кругах по прозвищу «Заяц». Арестованный плодотворно сотрудничает со следствием и дает правдивые показания о деятельности бандформирования.

В розыске остались двое участников бандгруппировки А.КАПИТОНОВ и Сергей ГАЛИЦКИЙ.

ГУБОП напоминает, что, за информацию, которая поможет установить их местонахождение, установлено вознаграждение в 50 тысяч гривень. Конфиденциальность гарантируется.