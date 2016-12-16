Свинка Пеппа и "Симпсоны": во Львове открылся дом ледовых скульптур (фото)

Во Львове открыли дом ледовых скульптур Ice House. На выставке представлены работы шести мастеров из разных городов Украины, передает «5 канал».

Отмечается, что на выставке представлены одиннадцать композиций, которые создавали на протяжении недели.

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На создание скульптур потратили около шести тонн льда.

Дом ледовых скульптур во Львове открывают уже четвертый год. Работать выставка будет до февраля.