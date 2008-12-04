Православные отмечают Введение во Храм Богородицы

Сегодня православные отмечают Введение в храм Пресвятой Богородицы - один из двунадесятых праздников.

В основе праздника лежит церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм. Согласно преданию, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, к старости были бездетны, но, получив весть о рождении ребенка, они решили посвятить ее Богу.

Посвящение Богу заключалось в введении посвящаемого в храм, где совершался обряд. Введение Девы Марии в храм было проведено в торжественной обстановке, когда ей исполнилось три года. Встречать Деву Марию вышли священники храма и сам первосвященник, которым, по преданию, был Захария, отец Иоанна Предтечи. Поставив дочку на первую ступеньку храма, Анна сказала: «Иди к Тому, кто даровал мне тебя». Без всякой посторонней помощи девочка поднялась по высокой лестнице храма и была принята первосвященником, который ввел ее в Святая Святых, куда входил только раз в году только сам первосвященник.

Земная жизнь Богородицы с детства до вознесения на небо покрыта глубокой тайной. Немногое известно и о жизни Пресвятой Девы в Иерусалимском храме. Но в церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Девы Марии в храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное писание, занималась рукоделием, постоянно молилась.

Для христиан имеет большое значение не только событие, которое вспоминается в этот праздник, но и пример, который подали родители будущей Богородицы, приобщив свою дочь к Богу с раннего детства. Тем самым они указали ей истинный путь в жизни, который привел ее впоследствии к тому, что именно Мария была избрана Богом для осуществления замысла о спасении человечества как земная Мать Иисуса Христа. Рассматривая поступок Иоакима и Анны как пример для следования, Церковь призывает верующих воспитывать своих детей уже с раннего возраста в духе христианских ценностей и добродетельства.

Упоминания о праздновании Введения в храм Пресвятой Богородицы встречаются уже в первые века христианства в переводах палестинских христиан. В них рассказывается о том, что святая царица Елена построила храм в честь этого большого события. Упоминание о празднике есть и в трудах святителя IV века Григория Нисского. В VII веке праздник был включен в церковный календарь.