Официальный курс гривни к мировым валютам на 4 декабря
08:45, 04 декабря 2008Общество
4366 0
Гривня снова подешевела
Гривня снова подешевела. Национальный банк снизил на 4 декабря официальный курс доллара США на 14 копеек. И установил следующие курсы валют:
стоимость одного доллара США будет составлять 7 гривен 38 копеек, одно евро будет стоить 9 гривен 32 копейки, а 10 российских рублей - 2 гривни 64 копейки.
Между тем, на межбанковском валютном рынке гривня окрепла на 5 копеек - до семи сорока. По словам участников торгов в среду на межбанке доллар был стабильным. Ведь продавцов валюты было больше чем покупателей.
Именно 7,40-7,50 гривен за один доллар Нацбанк Украины назвал опорным курсом, который намерен защищать. Об этом заявил руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter