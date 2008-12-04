Официальный курс гривни к мировым валютам на 4 декабря

Гривня снова подешевела. Национальный банк снизил на 4 декабря официальный курс доллара США на 14 копеек. И установил следующие курсы валют:

стоимость одного доллара США будет составлять 7 гривен 38 копеек, одно евро будет стоить 9 гривен 32 копейки, а 10 российских рублей - 2 гривни 64 копейки.

Между тем, на межбанковском валютном рынке гривня окрепла на 5 копеек - до семи сорока. По словам участников торгов в среду на межбанке доллар был стабильным. Ведь продавцов валюты было больше чем покупателей.

Именно 7,40-7,50 гривен за один доллар Нацбанк Украины назвал опорным курсом, который намерен защищать. Об этом заявил руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий.

5 канал